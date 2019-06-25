İki oyuncuyla görüşme yapan yönetim, Mehmet ve Recep'e bir miktar ödeme yaparak oyuncuların takımda kalmasını sağladı. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızın hakkını verdik. Ödeme yapmaya da devam edeceğiz. Recep Niyaz ve Mehmet Akyüz konusunda herhangi bir problemimiz yok. İki futbolcu da sevdiğimiz ve inandığımız isimler. Mehmet ve Recep ile önümüzde yıl da yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Tam 9 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek yeşil-siyahlılara Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden stat desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Stadı'nı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden kiralayıp aynı bedelle Denizlispor'a devretmesi ile takıma yıllık 1.5 milyon TL kazandırılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Atatürk Stadyumu'nun mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olduğunu belirterek, "Bugüne kadar Denizlispor, Atatürk Stadı'nda Spor Bakanlığı'nın kiracısıydı. Artık stat kiralamayı Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Biz de aynı bedelle Denizlispor'a kiralama yapacağız. Bu şekilde kulübe yaklaşık 1.5 milyon TL bir katkı sağlamış olacağız" dedi.

Atatürk Stadı'nda yeni sezon öncesi tribün büyütme çalışmaları sürüyor.

DHA