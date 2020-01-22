Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Devre arasında fazla oyuncuyu kadromuza katamadık. Eksik bölgelere takviye yapmamız gerekiyor. 2-3 futbolcu almamız gerekiyor. Yönetim uğraşıyor ama sonuç ne olacak bilemiyorum. Biz yarın çıkıp Trabzonspor'la oynayacağız. Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkacağız. Genç oyuncularla bu maçı tolere etmek istiyoruz. Umut ederim bu zorlu süreci en az hasarla atlatıp önümüze biraz daha net bakarız" diye konuştu.

Devre arası transferin hep zorlu olduğuna vurgu yapan Mehmet Özdilek, "Devre arasında kampa girmeyen oyuncunun adaptasyonu, takımı tanıması 3-4 haftayı buluyor. Bu yüzden oyuncuların kampa katılması çok önemli. Biz maalesef bunu yapamadık. Bizim eksiklerimiz belliydi. İlk devre gelmeden de bunları belirttik. Oyuncunun tercih etmeyişi, rakamlar nedeniyle transferler olmadı. Bize oynayan oyuncu lazım. Transferleri kampa sokamadık. Ümit ederim ki hafta sonuna kadar 2 isim aramıza katılır. Stoper bölgesinde ciddi bir eksikliğimiz var. Sol bek mevkiinde sakat Bergdich'in aramızda olmayışı, 5 futbolcumuzun sarı kart sınırında bulunması nedeniyle zorlu bir dönemdeyiz" yorumunu yaptı.

RODALLEGA: ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI

Yukatel Denizlispor'un forveti Hugo Rodallega, eski takımı Trabzonspor ile oynayacakları kupa maçını kazanacaklarını söyledi. Saha ve seyirci avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini anlatan Kolombiyalı, "Trabzonspor avantajlı bir skorla buraya gelecek ama bunu tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu yapacak kaliteye ve takıma sahibiz. Takımın başarısı benim için her zaman ön plandadır. Hedeflerimize takım halinde ulaştıktan sonra bireysel olan bütün hedeflere de ulaşmış oluruz. Ben elbette gol atmak istiyorum ama başkası atsa da kazansak mutlu oluyorum. Bir başka arkadaşım attığında da biz kazanıyoruz. Önemli olan takımın başarısı" diye konuştu.

MUHAMMET: HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK

Süper Lig'de Denizlispor formasıyla çıktığı ilk maçta Galatasaray'a gol atan 20 yaşındaki savunmacı Muhammet Özkal takıma çabuk adapte olduğunu söyledi. TFF 2'nci Lig ekibi Bodrumspor'dan ara dönemde transfer edilen Muhammet, "İlk maçımda Mustafa Yumlu sakatlanınca onun yerine oyuna girdim. İlk topla buluşmam gol oldu. Benim için çok güzel bir duyguydu. Bu yıl öncelikli hedefim oynayabildiğim kadar maç oynamak. Ondan sonra ise en kısa sürede Avrupa'ya gidebilmek" ifadelerini kullandı.

SOL BEK İÇİN ADAY ÖZGÜR ÇEK

Ara transferde Bodrumspor'da defans oyuncusu Muhammet ve Trabzonspor'dan orta saha Onazi'yi renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor, sol bek için Kasımpaşa'da forma giyen Özgür Çek'i gündemine aldı. Defansın soluna mutlaka transfer isteyen teknik direktör Mehmet Özdilek'in Özgür transferine onay verdiği ve yönetimin de tecrübeli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Denizlispor'un yollarını ayırdığı Burak Çalık ise resmen TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'a transfer oldu.

DHA