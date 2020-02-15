Denizlispor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Bu ülkeye hizmet veren Bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır. Herhangi bir Bakanımız hakkında 'filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var' gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil

Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.

Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu