Önceki aylarda şirketleşmek için 2 kez kongre yapan Denizlispor 'dun seçimli genel kurulu EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da başlayacak. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 17 Ocak'taki ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.

Denizlispor'da 1.5 yıldır kulübü yönetip sürpriz kongre kararı alan Başkan Mehmet Uz, destek bulamadığı takdirde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.(DHA)