DENİZLİ, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da sezon öncesi indirimli kombine kampanyası 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aile tribününde de indirime gidildiği açıklandı. Sezon öncesi kapasite artırımı çalışmaları süren Denizli Atatürk Stadı'nda kombine fiyatları ay sonuna kadar B ve D üst tribün 2000, A ve E üst tribün 1000, aile tribünü 500, aile tribünü öğrenci 375, kale arkası 300, kale arkası öğrenci 250 TL olarak belirlendi.

Diğer taraftan, Denizlispor'da taraftarlar, maraton tribünde Yeşil Cephe taraftar grubunun yer aldığı tribünün yönetim tarafından aile tribünü yapılmasına sosyal medyada tepki gösterdi.

Bu arada, Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'un oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Yeşil-siyahlı ekip, ilk hazırlık maçını 18 Temmuz'da Altay ile yapacak. Ege temsilcisi daha sonra sırasıyla 26 Temmuz'da Eskişehirspor, 29 Temmuz'da Ümraniyespor, 1 Ağustos'ta ise Göztepe ile hazırlık maçına çıkacak. Denizlispor'un oynayacağı tüm hazırlık maçlarına Afyonkarahisar Zafer Stadyumu ev sahipliği yapacak.