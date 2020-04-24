Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da kaleci Adam Stackhowiak’ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından, yeşil-siyahlı takımda eldivenler yerli file bekçilerine kaldı. Polonyalı kalecinin ayrılışının ardından Ege ekibinde kale rotasyonu belli olurken, sezon başında Demir Grup Sivasspor’dan transfer edilen Tolgahan Acar, takımın as kalecisi durumuna geldi.

Süper Lig maçlarında Stackhowiak’ın gerisinde yedek kulübesine mahkum kalan 33 yaşındaki kaleci, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta forma giymişti. Denizlispor altyapısından yetişen Hüseyin Altıntaş ise takımın ikinci kalecisi oldu. Denizlispor teknik heyetinin, U19 takımında forma giyen genç kaleci Ali Eren Yalçın’ı da A takım kadrosuna dahil edeceği belirtildi.

DHA