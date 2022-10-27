Yücel İldiz, Yusuf Şimşek ve Mehmet Altıpormak isimlerini gündemde tutan yeşil-siyahlıların, Göztepe karşılaşmasına altyapı antrenörleriyle çıkacağı kaydedildi. Başkan Mehmet Uz'un İtalya'dan döner dönmez yeni haftada teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi. Ligde 10 maça çıkan Denizlispor , 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

DHA