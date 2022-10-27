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Denizlispor'da imza Göztepe'den sonra

Spor Toto 1'inci Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren 2 puanlı sonuncu Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yollar ayrılırken, yeni çalıştırıcının cumartesi günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçının ardından belirleneceği kaydedildi.

27 Ekim 2022, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da imza Göztepe'den sonra

Yücel İldiz, Yusuf Şimşek ve Mehmet Altıpormak isimlerini gündemde tutan yeşil-siyahlıların, Göztepe karşılaşmasına altyapı antrenörleriyle çıkacağı kaydedildi. Başkan Mehmet Uz'un İtalya'dan döner dönmez yeni haftada teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi. Ligde 10 maça çıkan Denizlispor , 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 

DHA

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