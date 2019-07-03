Denizlispor’da İldiz iddialı

Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig’de sezon hazırlıklarına başlayan ligin yeni ekibi Yukatel Denizspor’u geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig’de şampiyon yapan teknik direktör Yücel İldiz, yine iddialı olacaklarını söyledi. Denizlispor, sezonun ilk basına açık antrenmanını İldiz yönetiminde yaparken çalışmada yardımcı antrenörler Feyyaz Uçar ve Levent Kartop da hazır bulundu. Kadrosunu 4 transferle güçlendiren Ege ekibinde yeni transferlerden izinli olan Rodallega, Sapunaru ile geçtiğimiz sezon kadroda bulunan oyunculardan Kehinde ve kaleci Stackhowiak antrenmana katılmadı. Yeni transferlerden sağ bek Tiago Lopes ile kaleci Tolgahan ise çalışmalarda yer aldı.

Yeşil siyahlı ekibin teknik patronu Yücel İldiz, 8 ya da 9 transfer yapmaları gerektiğini belirterek, “Transferde çok yol almamız gerekiyor. Eksikliklerimizi kapatıp ligde ses getiren bir ekip olmak istiyoruz” dedi. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İldiz, “Süper Lig’de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Denizlispor, sıkıntılı günlerden aydınlık günlere geldi. Şu dönemi iyi atlatırsak Denizlispor’u güzel günler bekliyor. Temelleri sağlam atmalıyız ve bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz. Transferde almamız gereken çok mesafe var. Amacımız ligde kalmak ya da lige tutunmak demiyorum. Denizlispor’un varlığını belli edecek bir takım yaratmaya çalışıyoruz Bunun için de kadroyu iyi yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

İldiz, “İkinci kamp dönemine kadar transferlerimizi büyük ölçüde tamamlarız diye düşünüyorum. En önemlisi Denizlispor’a yakışan bir oyun sahaya koymak istiyoruz. Kaliteli bir oyun ortaya koyabilmek adına kaliteli bir kadro kurmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir oyun ortaya koyarak şampiyon olduk. Bu sene de çağdaş futbol oynayan Denizlispor’u oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise yeni sezonun Denizli'ye hayırlı olması dileklerinde bulunarak, iyi bir sezon geçirmek istediklerini söyledi. Süper Lig’de ilk 5'e oynamayı kendilerine hedef koyduklarını belirten Çetin, "İlk 5'e ulaşmak için tüm gayretimizle futbolcu ve yönetimimizle beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Kısa süre içerisinde transferi bitireceğiz. Yerli futbolculara ağırlık vermek istiyoruz. Ama bizde ilk 5'e oynayacağımız için en iyi futbolcuyu bulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denizlispor’un antrenmanından detaylar

- Başkan Ali Çetin’in futbolcularla selamlaşması

- Futbolculardan detaylar

- Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz’den detay

- Denizlispor Antrenörü Feyyaz Uçar’dan detay

- Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ile röportaj

- Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile röportaj