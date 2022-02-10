TFF 1. Lig'de düşme hattında yer alan Denizlispor Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarısıyla dikkat çekmişti. Önceki turda Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Yeşil-Siyahlılar 3-3 biten maçta rakibini penaltılarla elemişti. Kalecileri Abdülkadir Sünger maça damga vuran isim olmuştu. Ancak dün gece genç file bekçisi yaptığı hatayla takımının ilk golü yemesine neden oldu. İkinci yarıda Mustafa Çeçenoğlu'nun sayısıyla skora denge getiren Ege ekibi, kadrosunda 8 rotasyon yaparak çıktığı mücadelede Süper Lig lideri Trabzonspor karşısında da sürpriz için umutlandı. Ancak hayalleri Kouassi'nin golü yıktı.