Denizlispor’da iki imza

Orta saha oyuncusu İsmail Aissati’yle de henüz anlaşma sağlayamayan Yeşil-Siyahlılar’da sadece Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Lanre Kehinde, Burak Çalık, Oğuz Yılmaz ve Kibong Mbamba’nın mukaveleleri bulunuyor.

Mehmet ve Recep kesin olarak takımda kalacak. Birçok kulübün radarında olan sözleşmesi biten Ziya Alkurt’la ise anlaşılma ihtimali zayıf. Ege ekibinde Başkan Ali Çetin, dış transferde bir futbolcu için ortalama 450 bin Euro para ödeyeceklerini dile getirdi.

Çetin, “Her mevkiye transfer yapmayı planlıyoruz. Ancak kimseye hak ettiğinden fazla para vermeyeceğiz. Bayrama kadar 3 ya da 4 transfer yapmış oluruz” dedi.