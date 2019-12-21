Denizlispor'da takımın en önemli gol silahı Hugo Rodallega'nın formu teknik heyeti sevindiriyor. Eski takımı Trabzonspor'la oynanan deplasman maçında 2 gol birden bularak takımına 3 puan kazandıran Rodallega, Aytemiz Alanyaspor maçında takımının sahadaki en önemli gol kozu olacak.

7 maçlık gol hasretini sonlandıran Kolombiyalı santrfor, yükselen formunu seyircisinin önünde de sürdürmek istiyor. Gol sayısını 4'e çıkaran deneyimli oyuncunun antrenmanlardaki istekli görüntüsünün bu karşılaşma öncesi teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.

DHA