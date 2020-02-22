Bülent Uygun yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Denizlispor rakibini son 7 maçta hiç yenemedi. Bu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden Denizlispor, son 3 maçta İstanbul ekibine gol dahi atamadı.

Ege ekibi 2007-2008'de Süper Lig'de Kasımpaşa'ya evinde ve deplasmanda 1-0 yenildi. Ertesi sezon yine Süper Lig'de Kasımpaşa'yla karşılaşan yeşil-siyahlılar İstanbul'daki randevuyu 3-1 kaybederken, sahasında 3-3 berabere kaldı. İki takım bu defa 2011-2012'de 1. Lig'de kozlarını paylaştı. Denizlispor taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı da 2-0 yitirdi. Sezonun ilk devresinde Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı da kazanan taraf 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.