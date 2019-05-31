Yeşil-siyahlıların eski futbolcusu Güray'la büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Denizli'ye gelip kurmaylarla masaya oturan tecrübeli futbolcunun küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Denizlispor'da 2007 yılında profesyonel olan 30 yaşındaki oyuncu 4 sezon burada top koşturdu.

Ardından Akhisarspor'a transfer olan Güray, Trabzonspor ve Kayserispor formalarını da terletti. Geride bıraktığımız sene Akhisar'da 26 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa müsabakasına çıkan Güray toplamda 2 gol atıp 5 de asistle oynadı. Son 2 sezonunu Akhisarspor'da geçiren Portekizli Barbosa ise Porto'da futbol hayatına başlayıp Academica, Trofense, Vitoria Setubal, Braga, Almeria, AEK ve Al Wesl Dubai takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018'de Akhisar'a imza attı. 32 yaşındaki Barbosa 1 defa da Portekiz Milli Takımı'nda görev aldı. Öte yandan Denizlispor'un Erzurumsporlu Emrah Başsan ile anlaşma sağlayamadığı vurgulandı.

DHA