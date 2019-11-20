Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan deneyimli teknik adam, önlerinde oynayacakları 6 maçın hepsinde 3'er puana talip olduklarını söyledi.

Milli arayı çok verimli geçirdiklerine değinen Mehmet Özdilek, "Fizik ve taktiksel anlamda milli ara bize iyi geldi. Cumartesi günü kendi seyircimiz önünde önemli bir müsabakaya çıkacağız. Amacımız kazanmak olacak. Kazanmanın bizi moral ve konum olarak nerelere getirebileceğini iyi biliyoruz. İçeride yaşadığımız kazanamama duygusunu kırmak istiyoruz. Bizim için itici güç seyircimiz olacaktır. 12'nci adam görevini taraftarlarımızdan bekliyoruz" dedi.

"KOLAY MAÇLAR OYNAMADIK"

Her hafta fiziksel ve taktiksel anlamda gelişme kaydettiklerini ifade eden Özdilek, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında oyun anlamında üzerine koyan bir Denizlispor vardı. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle yapmak istediklerimizi yapamadık. Her hafta üzerine koyan bir Denizlispor vardı. Yüzde 100 hazır değiliz ama 4 haftalık süreci irdelediğimizde kolay maçlar oynamadık. Hiçbir takıma da ezilmedik. Biraz daha birlikte oynama alışkanlığımızı yukarı taşımamız gerekiyor. Rodallega'nın da geri dönmesi, bizi hücum hattında daha da güçlendirecektir. Oyuncularımın coşkusundan ve takım olgusundan memnunum. Bu birlikteliğin daha da güçlenerek devam edeceğine eminim" diye konuştu.

"BAŞARI POTANSİYELİMİZ VAR"

Galibiyet serisi yakalayıp yükselişe geçmek istediklerini vurgulayan Özdilek, "Biz gelişirken en önemli ihtiyacımız da kazanmak. Çok dalgalanması olan bir lig oynuyoruz. Herkes herkesi yenebilir. Biz önümüzdeki maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde 6 maç var ve bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Bunu yapabilecek potansiyel ve gücümüz var. En önemli müsabakamız Çaykur Rizespor maçı olacak. Bütün anlayışımız kazanmak üzerine olacak" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda milli takımda bulunan Hadi Sacko ve sakatlığı süren Isaac Sackey antrenmanda yer almadı.

DHA