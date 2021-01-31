Süper Lig’de konuk ettiği Göztepe’yi 2-1 yenen Yukatel Denizlispor, 7 maç sonra galip geldi. Denizli Atatürk Stadı’ndaki müsabakanın ilk yarısını Recep Niyaz’ın attığı golle 1-0 önde tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci devrede Marko Mihojevic’in golüne rağmen daha sonra Muris Mesanovic’in golüyle müsabakayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ligde 7 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Yukatel Denizlispor, puanını 17’ye çıkarmasına rağmen son sıradan kurtulamadı. Denizli temsilcisi, galip gelemediği 7 karşılaşmada MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük’e yenilmiş, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor’la berabere kalmıştı.

Yeşil-siyahlı ekipte Yalçın Koşukavak’ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve bugün babası Necip Kutlu’yu kaybeden Hakan Kutlu, takımının başında çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe ise İlhan Palut’un istifasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta galip geldikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş karşılaşmasının ardından Yukatel Denizlispor’a da aynı skorla 2-1 yenildi.



