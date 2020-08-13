Dış transferde ilk imzayı eski file bekçisi Cenk Gönen'e attıran Denizli'nin Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin talebi doğrultusunda aynı ülkeden HNK Rijeka'dan 25 yaşındaki orta saha Tibor Halilovic ve Torino'dan 22 yaşındaki golcü Karlo Bitic'i gündeme aldığı öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, daha önce Avustralyalı orta saha Mustafa Amini ve Göteborg'tan İsveçli defans oyuncusu Kristopher Da Graca'ya kanca atmıştı. Denizli'de teknik direktör Prosinecki resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak.

SÜPER LİG'DE GİTTİ SÜPER LİG'DE DÖNDÜ

Denizlispor'un dış transferde 10 yıl sonra yuvaya döndürdüğü kaleci Cenk Gönen, Süper Lig'de ayrıldığı yeşil-siyahlılara aynı ligde dönüş yaptı. Kariyerinde daha önce 2005-2010 arasında 5 yıl yeşil-siyahlı formayı giyen Cenk, Denizli Süper Lig'den düştüğü sezon 1 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Cenk, 5 sezon Beşiktaş, 2 sezon Galatasaray'da görev yaptıktan sonra İspanya'da Malaga ve Süper Lig'de Alanyaspor'da görev yaptı. Denizlispor, bu periyotta 9 yıl 1. Lig'de kalıp geçen sezon lige dönerken Cenk ve kulübün yolları 10 yıl sonra yine Süper Lig'de kesişti. Kaleye bir takviye daha yapacak Denizlispor, Konyaspor'dan 35 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı'yla temaslarını sürdürüyor.

DHA