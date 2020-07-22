Denizlispor’da gündem Oğuz

Bir puan alması halinde Süper Lig'de kalacak olan Denizlispor’da gelecek sezonun planlamasına başlandı. Sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelere başlayan yönetimin önceliği takımın bu sezon ki en önemli isimlerinden Oğuz Yılmaz. Başarılı stopere 3 büyükler dahil birçok teklif var. Yeşil-Siyahlılar ise elini çabuk tutmak istiyor.