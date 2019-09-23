Ligde 5'inci haftayı 5'inci sırada bitirip taraftarını mutlu eden yeşil-siyahlılar çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Hacettepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yücel İldiz, her iki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gideceklerini belirterek, "Süper Lig'de istediğimiz oyunu ve skorları aldığımıza inanıyoruz. Her geçen hafta zorluk seviyesi artacak. Türkiye Kupası'nda da hedeflerimiz olacak. Önce Hacettepe maçını kayıpsız geçeceğiz, ardından Kasımpaşa karşılaşmasına odaklanacağız" dedi.

Başkan Ali Çetin de kupada iddialı olduklarını ifade etti. Kayserispor karşılaşmasında da galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Çetin, "Geriye düşmemize rağmen çok iyi mücadele ettik. Deplasmanda bizi destekleyen taraftarımıza ve camiamıza 3 puan hediye edebilirdik. Maalesef Denizli'yi sevindiremedik. Ancak kaybetmemek de çok önemliydi. Şimdi önümüzde kupa var. Bu kulvarda da iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hacettepe maçına en iyi şekilde konsantre olacağız" diye konuştu.

Öte yandan, Yücel İldiz'in Başkent'teki kupa deplasmanına genç ve yedek ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor.

DHA