Sezona kötü başlayan Ege ekibinde Rodallega, Mesanovic ve Sacko son 2 maçta gol sevinci yaşamayı başardı. Özellikle geçen sezondan bu yana gol atmakta zorlanan Kolombiyalı Rodallega 5'inci haftada orucunu bozdu.

Tecrübeli forvet deplasmanda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında güzel bir gole imza attı. Sezon başında transfer edilen Boşnak golcü Mesanovic ve Sacko da önceki hafta 3-2 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında ağları sarstı. Denizlispor'da forvetlerin gol atmaya başlaması düşme hattında yer alan yeşil-siyahlı camiayı umutlandırdı.

DHA