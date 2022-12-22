Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Altay ve Adanaspor'u mağlup ederek kurtuluş ateşini yakan Altaş Denizlispor 'da 6 maç önce dümene geçen teknik direktör Giray Bulak, göreve gelir gelmez fark yarattı. Deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal döneminde 11 müsabakada sadece 2 puan toplayıp dibe demir atan yeşil-siyahlılar, Giray Bulak ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Bulak, Denizlispor'un başında çıktığı ilk maçta Tuzlaspor karşısında 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Ardından Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-0 yenilen Ege ekibi, ertesi hafta evinde Bodrumspor ile berabere kaldı.

Bulak yönetimindeki Denizlispor, dış sahada Yılport Samsunspor'a 5-0 gibi farklı bir skorla yenildikten sonra çıkışa geçti. Bu deplasmanın ardından çok kritik Altay ve Adanaspor maçlarına çıkan Denizlispor, iki galibiyet alarak 12 puana yükseldi.

Takımı 2 puanla devralan Giray Bulak, 6 maçta 10 puan birden toplayıp takımı sonunculuktan kurtardı. Küme düşme hattının üzerinde yer alan Tuzlaspor ile puan farkını 4'e indiren Denizlispor, iyi sonuçların ardından camiasına büyük umut aşıladı. İlk yarının son haftasında en önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Denizlispor'da Giray Bulak, 3'te 3 yapacaklarına inandığını söyledi.

Oyuncularının büyük bir moral ve özgüvenle karşılaşmaya hazırlandığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Devre arasına 15 puanla girmek istiyoruz. İkinci yarıda ise çok daha iyi bir Denizlispor izlettireceğiz. Mevcut kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Son maçta taraftarımızından destek bekliyoruz. Onların itici gücüyle çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz" diye konuştu. (DHA)