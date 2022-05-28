Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra belirsizliğe gömülen Altaş Denizlispor 'da gergin bekleyiş var.

Yabancı futbolcuların ayrılmaya başladığı transfer yasaklısı yeşil-siyahlılarda hafta içinde acilen 15-20 milyon TL kaynak bulmaları gerektiğini, destek bulamazlarsa kongre kararı alıp yönetimini devredeceklerini söyleyen Başkan Mehmet Uz'un kararı merakla bekleniyor.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın da durumunun belirsiz olduğu Denizlispor'da taraftarlar, yaz döneminin geçen sezon olduğu gibi sıkıntılı geçmesinin korkusunu yaşıyor.