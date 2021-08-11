Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan antrenör Acar, kadrolarının büyük bir kısmını altyapı oyuncularının oluşturduğunu dile getirdi. Futbolcularından umutlu olduğunu dile getiren Acar, "Gençlerimiz için kendilerini gösterebilme adına önemli bir şans. Şehrimiz için önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Onların da heyecanı var. Cumartesi günü sahaya çıktıklarında oyuncularımızın ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını düşünüyorum. Şu an çok istekli ve arzulular. Çoğu Denizlispor forması altında A takımla ilk maçlarını oynayacaklar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar" diye konuştu.

MUHAMMET ÖZKAL: DENİZLİSPOR'U TEKRAR LAYIK OLDUĞU YERE ÇIKARTMAK İSTİYORUZ

Takımda geçen sezondan kalan futbolculardan Muhammet Özkal ise geçen yıl büyük bir şanssızlık yaşayarak küme düştüklerini aktardı. Takımda genç arkadaşlarıyla birlikte sahada ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Özkal, "Bu yıl her şeyi tam tersine çevirerek Denizlispor'u tekrar layık olduğu yere çıkartmak istiyoruz. İnşallah transfer yasağı da kalkınca, yapılacak transferlerle daha güzel bir takım haline geleceğiz ama kalkmasa da genç arkadaşlarımızla beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız, genç kardeşlerimizin hepsinin sahada varını yoğunu ortaya koyacağından emin olsun" şeklinde konuştu.

KOMBİNELER SATIŞTA

Denizlispor'un yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine biletlerin fiyatları belli oldu. Sezonluk kombine bilet fiyatları stadyumdaki konumuna göre 200 TL ile 1500 TL arasında değişecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA)