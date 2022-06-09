Sözleşmesi devam eden futbolcuların boşa çıkmasına müsade etmeyeceklerini belirten Uz, "En kısa zamanda ödemeler tamamlanacak ve takım 25 Haziran'da top başı yapacak. Sezonun bitimiyle birlikte düzenlediğim basın toplantısında tüm futbolcuların alacaklarının ödeneceğini açıklamıştım. Bu sözümü yerine getiriyorum. Alacakları için ihtar çeken veya çekmeyen tüm futbolcularımızla tek tek görüştüm. Onlara ödemeler konusunda bilgi verdim. Tüm imkanlarımızı zorlayarak ödemelerimizi sürdürüyoruz. En kısa zamanda mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın hepsi alacaklarını tahsil etmiş olacak" dedi.

Kimsenin kendisini bu kulübün üzerinde görerek hareket edemeyeceğini kaydeden Mehmet Uz, "Bu kulüp yarım asrı geçen şanlı mazisiyle tüm Denizli'nin ve Denizlisporluyum diyenlerindir. Bu anlayışla görevimizin başındayız. Ne söz verdiysek yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bize verilen destek en büyük gücümüz oldu. Bize destek olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mevcut kadronun korunması için her türlü fedakarlığı yaptıklarını kaydeden Uz, "Tüm ödemeler yapıldıktan sonra yeni sezon hazırlıklarına başlanması konusunda futbolcularımıza gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Biz görevimizin başındayız. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu kulübü daha güzel günlere taşımaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan isteğim, kulübümüzün resmi hesapları ve bizim söylediklerimiz dışındaki haberlere itibar etmemeleri" diye konuştu.

DHA