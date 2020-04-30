Denizlispor’da futbolcu, teknik heyet ve çalışanların coronavirüs testi negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da görev yapan futbolcu ve çalışanların coronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

30 Nisan 2020, Perşembe 14:14 Son Güncelleme:
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Denizlispor’da futbolcu, teknik heyet ve çalışanların coronavirüs testi negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da görev yapan futbolcu ve çalışanların coronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Denizlispor’da çalışan personel ve futbolculara özel bir hastanenin sağlık ekipleri tarafından coronavirüs testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yapılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) test sonuçları negatif çıkmıştır."

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