Denizlispor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın Denizli’deki hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanda parmağından sakatlanan Tolgahan Acar çalışmalara katılmazken, tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Futbolcular idman öncesi tesislere gelen Bozkurt Spor Lisesi öğrencileri ve diğer ziyaretçilerle yakından ilgilendi.

Yaklaşık 1 saat süren idmanla Fenerbahçe maçının Denizli’deki hazırlıklarını tamamlayan takım, yarın hava yoluyla İstanbul’a giderek son antrenmanını orada gerçekleştirecek.



