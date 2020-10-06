Denizlispor’da en çok süreyi Sagal aldı

Süper Lig'de ilk 4 haftada Göztepe ve Fraport Tav Antalyaspor'a yenilip Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la berabere kalan Yukatel Denizlispor, 11 yeni transfere imza atarken, bu oyunculardan en fazla süreyi Angelo Sagal aldı.

06 Ekim 2020, Salı 12:03 Son Güncelleme:
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Denizlispor’da en çok süreyi Sagal aldı

Yeşil-siyahlıların Meksika temsilcisi Pachuca'dan renklerine bağladığı Şilili sol kanat, 4 maçta 306 dakika forma giydi. Sagal'ın ardından en fazla sahada kalan oyuncu Romanyalı kaleci Costel Pantilimon oldu. 

Deneyimli file bekçisi 3 maçta takımının kalesini korudu ve 270 dakika forma giydi. Yeni transferlerden Bakalorz 240, Mesanovi 173, Leinsmann 143, Subotic ve Cenk 90 dakika şans buldu. Yeşil-siyahlı ekibe katılan futbolcular Fede Varela, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir ve Mathieu Dossevi ise henüz süre alamadı. Denizlispor'un yeni transferleri bu sezon gole katkı sağlayamadı. Denizlispor'un 4 haftada tek golünü 5-1 kaybedilen Göztepe maçında Oğuz attı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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