Denizlispor’da en çok Murawski oynadı

Yeşil siyahlıların yaz döneminde İtalya’nın Palermo ekibinden transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu 24 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Ligde 4 kez fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu kupada da 1 gol atıp toplamda 2 bin 354 dakika sahada kaldı.

Murawski’nin ardından kaleci Stackhowiak ve orta saha Aissati 26 müsabakaya çıkarken, Kolombiyalı forvet Estupinan da 25 maç oynadı. Estupinan’ı 24 maçla Rodallega, Sacko ve Barrow izlerken, Lopes 20, Sackey 19, Bergdich 15, Mbamba 11, Onazi 7, Ben Yossef ise 2 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı terletti. Takımın resmi maçlar baz alındığında en golcü yabancısı ise 11 kez ağları sarsan Estupinan oldu.

DHA