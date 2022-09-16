Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında, Denizlispor kendi sahasında 17 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 16.00’da Gençlerbirliği’yle karşılaşacak. Yeşil-siyahlı takım, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor maçına iki eksikle çıkmıştı. Sakarya’dan ise 2-1 mağlup dönen Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı oyuncu Djedje sakatlığı nedeniyle bu hafta oynamayacağı, Özer Özdemir'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belirleneceği açıklandı.

Semih Can Yılmaz / DENİZLİ(İHA)