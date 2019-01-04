Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Denizlispor'da kampa götürülmeyen Cenk Güvenç ve Mehmet Taş'la yollar ayrıldı. Alacakları için daha önce Futbol Federasyonu'na başvurup gözden çıkarılan iki oyuncu, paraları yatırılmayınca serbest kaldı. Denizlispor'da 2015 yılından bu yana forma giyen Cenk, geçen sezonun bankoları arasında yer almasına rağmen bu sezon ligde yalnız 1 maçta oynadı. Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Mehmet ise 2 lig maçında forma giydi. Denizlispor'da bu ikili gibi alacakları için Federasyon kanalıyla kulübe ihtar çekmelerine rağmen kampta takımla çalışan Muhammed Himmet, Cihan ve Tisdell'in durumları kamp dönüşü netleşecek. Denizlispor'da Mehmet Akyüz'den sonra Muhammed Himmet ve Seddar'ın doğum günleri kampta kutlandı.