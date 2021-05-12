Denizlispor’un birinci file bekçisi Pantilimon aylar önce sözleşmesini feshedip ayrılırken, yedek kaleci Cenk Gönen de sakat olduğu için son haftalarda olduğu gibi dün yine Abdulkadir Sünger eldivenleri giydi. 20 yaşındaki kaleci, yediği 4 gole rağmen kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Emre Akbaba’nın penaltısını kurtaran, Mostafa Mohamed’in de tekrarlatılan ilk penaltısında gole izin vermeyen başarılı file bekçisi, kalesine gelen 9 şutun 5’inde gole izin vermedi. Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda 3 tane çok kritik şut engelledi. Denizlispor’un dün çok daha büyük bir fark yemesinin önüne geçen Abdulkadir, kariyerinin çok parlak olduğunu herkese gösterdi.

Süper Lig’de 7. maçı

Çıkardığı kritik pozisyonların ardından takım arkadaşlarının tebrik ettiği Abdulkadir Sünger, bu sezon Süper Lig’de 7. maçına çıkmış oldu. Denizlispor’un altyapısından yetişen genç eldivenin önümüzdeki sezon 1.Lig’de mücadele verecek kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.