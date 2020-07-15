Denizlispor’da bayram havası

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle 3 ay duran sezonun başlamasının ardından 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak düşme hattına çok yaklaşan, 3 yabancı futbolcunun ayrılması, Onazi’nin kapıdan döndürülmesiyle kriz yaşayan Yeşil-Siyahlılar, kritik Trabzon galibiyetiyle adeta hayata döndü. Kalan 2 maç öncesi puanını 35’e yükselterek düşme hattına 3 puan fark atan Ege ekibinde teknik direktör Bülent Uygun’un yerine göreve getirilen teknik sorumlu Levent Kartop takımıyla ikinci maçında ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Levent Kartop’un duygusal anları

Futbolcu olarak altyapısından çıkarak Süper Lig ve 1. Lig’de yıllarca forma giydiği kulübünde hayati öneme sahip haftalarda ateşten gömleği çekinmeden giyen 41 yaşındaki teknik adam, maç bitiminde ekibine ve oyuncularına sarılıp duygusal anlar yaşadı. Kartop ve bazı futbolcular nefes gibi gelen 3 puan sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Yönetimin takımın ligde kalması durumunda Kartop ile yola devam edeceği ifade edildi.