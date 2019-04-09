Takımın performansından son derece memnun olduğunu dile getiren Çetin, "Son 6 maçın hepsini kazanacağız" dedi. Bu sezon gösterdikleri başarıyı birlik ve beraberliğe bağlayan Ali Çetin, "Adanaspor karşısında alınan galibiyet, inanmışlığın zaferidir. Futbolcularımız canla başla mücadele ediyor. Takımımız ve şehrimiz şampiyonluk için kenetlendi. Yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Önümüzde 6 final maçımız var. Hepsini kazanıp rekor kırmak istiyoruz ama 4'ünü kazansak da işi bitiriyoruz" diye konuştu.

Denizli'nin takıma çok büyük destek verdiğini ifade eden yeşil-siyahlıların başkanı, "Bütün şehir arkamızda duruyor. Herkes bize sahip çıkıyor. Futbolcular da buna inandı. Şampiyonluk yolunda gereken sinerjiyi yakaladık. Daha yolumuz uzun ancak başaracağımıza inanıyorum. Bu şehir, şampiyonluğu ve Süper Lig'i çok özledi. Biz de Süper Lig'i en çok hak eden takımlardan birisiyiz. Şampiyon olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Öte yandan yönetim 4-3'lük galibiyetin ardından kesenin ağzını açtı. Yeşil-siyahlı kurmaylar Altay beraberliğine 5'er, Adanaspor galibiyetine 30'ar olmak üzere iki maç için futbolculara 35'er bin TL prim verecek. Denizlispor, kalan haftalarda hata yapmadığı takdirde 9 yıl sonra Süper Lig'e dönecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)