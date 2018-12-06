Denizlispor’da başkan Ali Çetin güven tazeledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da seçimli olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. 491 üyenin 328’inin katılımı ile gerekli çoğunluğun sağlandığı genel kurulda, geçtiğimiz ay Mustafa Üstek’in sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmasının ardından başkanlığa geçen Ali Çetin, yeni yönetimini belirledi.

Yapılan genel kurulda daha önce 1 başkan 23 üyeden oluşan yönetim kurulu sayısı 1 başkan 14 yönetim kurulu üyesi şeklinde değişti.

Tek aday olarak girdiği genel kurulda başkan seçilen Ali Çetin’in yeni yönetiminde ise şu isimler yer aldı: “Taner Atilla, Engin Şahin, Ali Fırat, Nevzat Yakı, Hasan Önder, Mahmut Akarsu, Uğur Çoşkun, Fikret Onur, Muhammed Üstek, Yasin Özpek, Salih Özcan, Kaan Şanlıkan, Can Cesur, İsmail Bay.”