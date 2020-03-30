Denizlispor’da Barrow ülkeyi terk etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow’un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü öğrenildi.

30 Mart 2020, Pazartesi 14:35 Son Güncelleme:
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Denizlispor’da Barrow ülkeyi terk etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow’un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü öğrenildi.

Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez coronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti.

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Barrow’un bu hareketi sonrası Denizlispor yönetimi de futbolcuyu defterden sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye’ye dönse bile affedilmeyeceği belirtildi.

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