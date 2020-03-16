Süper Lig'in 26.haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Modou Barrow’un MR’ı çekildi ve sağ arka üst adalesinde küçük yırtık tespit edildi. Barrow’un 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Sağ arka alt adalesinde küçük yırtık tespit edilen kaleci Tolgahan Acar’ın tedavisi devam ederken Tolgahan Acar, özel bandaj ile sahadaki yerini alabilecek. Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam eden ve tedavi sürecinde sona gelinen Isaac Sackey, bu hafta içinde takımla beraber çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Sakatlar düzeliyor

Tedavileri devam eden Zakarya Bergdich, Kibong Mbamba, Hadi Sacko ve Ben Youssef’in milli maç arasında takımla birlikte çalışmalara başlamaları öngörülmekte olup, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştirdiler.





İlgili Haberler Denizlispor'da Recep Niyaz şoku



