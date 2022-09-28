Milli arayı verimli geçirdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Futbolcularımla tek tek konuştum. Erzurumspor deplasmanında iyi bir sonuçla döneceğimize eminim. Artık bir yerde kazanmamız gerekiyor. Takımda herkes bunun farkında. Kötü gidişatımız son bulacak" dedi.

Öte yandan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Djedje ve Kevin Mayi'nin tedavilerine devam ediliyor. Henüz tam hazır olmayan 4 futbolcunun Erzurumspor maçında oynayıp oynayamayacakları belirsizliğini koruyor.

DENİZLİ, (DHA)