Denizlispor’da alacakların ödenmediği iddiası

Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor’un teknik direktörü Osman Özköylü, 2 aydır kulüpte hiç ödemenin yapılmadığını savunarak, "Yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz. Evet, fedakarlık yapabiliriz. Bir ya da iki ay geçer ama daha fazlası olmaz. Herkesin bir beklentisi var. Buna karşılık vermesi gereken de yönetimdir." dedi.

Özköylü, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının ayakta kalması ve daha ileriye gitmesi için dışarıdan da maddi ve manevi desteğin olması gerektiğini söyledi.

Takıma 2 aydır kulüpten hiç bir ödemenin yapılmadığını ileri süren Özköylü, oyuncuların ve kendilerinin de beklenti içerisinde olduğunu ifade etti.

Özköylü, sadece pirim vererek bu işlerin yürümeyeceğini dile getirerek, "Oyuncuların da bir yere kadar gücü ve sabrı var. Bir yere kadar psikolojik sıkıntıları biz dengelemeye çalışıyoruz. Daha sonra bu kırılma başladığı zaman her şey tekrar başa döner." diye konuştu.

Kentteki ileri gelenlerin, yöneticilerin, camianın ve yönetimin üzerine düşen çok önemli görevleri olduğunu anlatan Özköylü, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu takım, Denizlispor ve camiası için bir şanstır. Bu kadar güzel ve kaliteli bir oyuncu grubunu yakalamışken bu şehir takıma daha çok sahip çıkmalı. Oyuncuların beklentilerine cevap vermeli. Neticede hepimiz profesyoneliz. Profesyonel insanlar olarak da bu kulübü, şehri ve camiayı seviyoruz. Neticede bizim de evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onlar evde taş yemiyorlar. Biz evde karga beslemiyoruz. Biz de yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz. Evet, fedakarlık yapabiliriz. Bir ya da iki ay geçer ama daha fazlası olmaz. Herkesin bir beklentisi var. Buna karşılık vermesi gereken de yönetimdir."

- "Hocamızın açıklamasını doğru bulmuyorum"

Öte yandan, kulüp başkan yardımcısı Taner Atilla, teknik direktör Özköylü’nün açıklamalarını doğru bulmadığını kaydetti.

Osman Özköylü’nün 200 bin lira aldığını belirten Atilla, "İçeride bir kuruş alacağı var mı? Kongreden sonra yeni yönetim tanışmak için kendisiyle görüşmedi mi? Futbolculara hafta içinde ödemelerin yapılacağı taahhüt edilmedi mi? Yönetim olarak bu konuda bu kadar çaba sarf ederken, hocamızın bu açıklamasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

AA