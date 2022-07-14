Bir süre önce ülkesi Hollanda'da Nec Nijmegen takımıyla antrenmanlara çıkan Aissati, Denizli'ye dönüp yönetimle masaya oturdu. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda kurmaylar takımda kalmasını istedikleri Hollandalı 33 yaşındaki futbolcudan indirim de talep etti.

Aissati'nin Denizlispor 'la anlaşmadığı ancak kentte bireysel olarak antrenmanlarına devam ettiği vurgulandı. Yeşil-siyahlılarla sözleşmesini fesheden Polonyalı kaleci Adam Stockhowiak'ın da Denizli'den ayrılmadığı ve idmanlarını tek başına sürdürdüğü dile getirildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)