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Denizlispor'da Aissati bilmecesi

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Denizlispor'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu İsmail Aissati yönetimin indirim teklifine yanaşmadı.

14 Temmuz 2022, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da Aissati bilmecesi

Bir süre önce ülkesi Hollanda'da Nec Nijmegen takımıyla antrenmanlara çıkan Aissati, Denizli'ye dönüp yönetimle masaya oturdu. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda kurmaylar takımda kalmasını istedikleri Hollandalı 33 yaşındaki futbolcudan indirim de talep etti.

Aissati'nin Denizlispor 'la anlaşmadığı ancak kentte bireysel olarak antrenmanlarına devam ettiği vurgulandı. Yeşil-siyahlılarla sözleşmesini fesheden Polonyalı kaleci Adam Stockhowiak'ın da Denizli'den ayrılmadığı ve idmanlarını tek başına sürdürdüğü dile getirildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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