Geceye katılanlar açık artırma yöntemiyle satılan Denizlispor formalarını alarak kulübe maddi destek sağladı. Dr. Samim Gök başkanlığında 26 Mayıs 1966'da kurulan Denizlispor'un yeni yaşı için Merkezefendi ilçesindeki bir otelde program düzenlendi. Geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yeşil-siyahlı kulübün 55 yaşında olduğunu belirterek, "Takımımız Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etme şansını yaşadı. Kurulduğu günden itibaren Fair-Play'e uygun şekilde mücadelesini sürdüren kulübümüze hizmetkar olmak için göreve geldik. Bu bayrağı bizden sonrakilere daha yukarılarda olmak şartıyla teslim edeceğiz. Türk futboluna hizmet edecek gençler yetiştirmek ana hedeflerimizden birisidir" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Denizli'de sporun lokomotifi Denizlispor'dur. Bugüne kadar takımımız göz kamaştıran başarılar almıştır" diye konuştu.

DHA