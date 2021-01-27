3 transfer birden yapan Ege ekibi, ilk olarak Alanya’dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile anlaştı. Horozlar Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen stoper Görkem Can’ı renklerine bağladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenlenen Görkem 2.5 yıllık anlaşmaya imza attı. Denizlispor’un son takiyesi ise Galatasaray’dan oldu. Yeşil-Siyahlılar Sarı-Kırmızılı ekipten 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol’u da sezon sonuna kadar kiraladı. Denizlispor, Galatasaray’dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Sekidika’yı da istiyor.