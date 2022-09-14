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Denizlispor'da 2 genç oyuncu profesyonelliğe adım attı

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Denizlispor'da 19 yaşındaki stoper Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki sağ bek Berkant Gündem ile profesyonel sözleşme imzalandı.

14 Eylül 2022, Çarşamba 19:54 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da 2 genç oyuncu profesyonelliğe adım attı

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve geride kalan 5 maçta sadece 1 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor 'da 2 genç oyuncu profesyonelliğe adım attı. Yeşil-siyahlılarda 19 yaşındaki stoper Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki sağ bek Berkant Gündem ile sözleşme imzalandı.

Yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızda yetişerek A takım kadrosuna alınan 19 yaşındaki Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki Berkant Gündem, Profesyonel Futbol Şube Sorumlumuz Necip İrdem'in de katıldığı törenle profesyonel mukaveleye imza attı. 5 Yıllık sözleşmeye imza atan Ahmet Tekin ve Berkant Gündem'i kutluyor, başarılar diliyoruz" denildi. 

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