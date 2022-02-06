Mesut Bakkal, Eyüpspor gibi iyi bir takıma karşı maçı 2-0'dan çevirdiklerini belirterek, "Böyle bir maçı 2-2'ye getirmek bence en azından galibiyet kadar güzel. Önümüzde 14 maç var, bunların hepsine de talibiz" dedi.

Takımla çalışmaya başlayalı bir hafta olduğunu vurgulayan Bakkal, "Sakatımız da var, eksiğimiz de var. Aslında 2 devreli bir maç oldu. Baktığınız zaman ilk devre baskı yiyen ve kalesinde 2 gol gören takım görüntüsü verdi. İkinci devrede ise bambaşka bir kimliğe büründük. Aslında benim istediğim ikinci devredeki oyun. Oyuncu değişikliklerinden sonra futbolcuların gösterdiği tepki, bu takımın var olma mücadelesi verdiğinin gösterdi. 2 tane çok güzel gol oldu. Aslında oyunun başından itibaren yapmamız gereken buydu" diye konuştu."

DHA