Süper Lig 2020-2021 Sezonunun 4. haftasında Pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek olan Denizlispor’da hazırlıklar sürerken, yönetim de futbolcuların alacaklarını ödedi. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri 20 gün önce aralarında yaklaşık 10 milyon TL tutarındaki parayı toplayarak ödeme yapmış ve transfer tahtasını açmıştı. Yönetim bugün de futbolculara yaklaşık 6 milyon TL tutarında ödeme yaptı.

Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir temponun içerisinde olduklarını belirten Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, “Sezon başında transfer tahtamızı açabilmek için başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu olarak imkanlarımızı seferber ettik. 10 milyon TL para toplayarak ödeme yaptık ve transferlere başladık. Pandemi, tüm sektörler gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen, mazeret üretmeden gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz” dedi.

“Döviz kurlarındaki artış bizi çok olumsuz etkiliyor”

Maçların seyircisiz oynanması sebebiyle stat gelirlerinin olmadığını, bunun yanı sıra kurdaki artışın giderleri arttırdığını ifade eden Yavuz Cinkaya, “Özellikle döviz kurlarındaki artış bizi çok olumsuz etkiliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ödemeleri zamanında yapmanın gayreti içerisindeyiz. Hafta sonu oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi futbolcularımıza yaklaşık 6 milyon TL tutarında ödemelerini bugün yaptık. Biz yönetim olarak mali disiplinden taviz vermeden ve imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak üzerimize düşeni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Denizlispor’da hiç kimsenin alacağının kalmayacağını herkes bilmeli. İnşallah Konyaspor maçını kazanarak sportif anlamda da çıkışa geçeceğiz. Başkanımız Ali Çetin ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ederim. Birlik beraberlik içerisinde daha güzel günler yaşayacağımızdan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Fadıl Pişkin / DENİZLİ (İHA)