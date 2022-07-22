Denizlispor’a RAMS Türkiye desteği…

Hayata geçirdiği her projede, şehrin mimarisine ve insanların yaşamlarına değer katan RAMS Türkiye, Türk futbolunun geleceğine duyduğu güvenle; Altaş Denizlispor Kulübü ile göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı. Yapılan anlaşma çerçevesinde RAMS Türkiye, 2022-2023 sezonunda, Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor’un forma göğüs sponsorluğunu üstlendi.

RAMS Türkiye CEO’su Devran Bülbül yapılan anlaşma sonrasında, “Türkiye ekonomisinin büyümesi için elimizden ne geliyorsa, RAMS Türkiye olarak yapmaya hazırız. Bu noktada Türk futbolunu da yakından takip ediyor ve Türk sporuna olan inancımızı, sporun bir paydaşı olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Altaş Denizlispor ile yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşmasından ötürü oldukça mutluyuz. Köklü tarihi ile Türk futbolunda derin izler bırakan Altaş Denizlispor’un, önümüzdeki yıllarda yakalayacağı başarılarla hak ettiği yerlere geleceğine inancımız tamdır. Bu vesile ile iş birliğimizin hayata geçmesinde emeği olan başta Sayın Başkan Mehmet Uz ve değerli yönetim kurulu üyeleri olmak üzere Altaş Denizlispor ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Altaş Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ise, kulübü hak ettiği yerlere taşımak için büyük bir emek sarf ettiklerini belirterek, "Bu çalışmalarımızın neticesinde, Türkiye’de önemli yatırımlar yapan ve Türk ekonomisine ciddi katkılar sağlayan RAMS Türkiye ile güçlerimizi birleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşması, yeni sezonda şehrimizin takımına güç verecek. Değerli desteklerinden ötürü RAMS Türkiye’ye, CEO’su Sayın Devran Bülbül başta olmak üzere değerli yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.