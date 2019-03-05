Denizlispor'a prim dopingi

Spor Toto 1'inci Lig'de Tetiş Yapı Elazığspor'u dış sahada 2-1 yenerek 1 hafta aradan sonra liderliği Osmanlıspor'dan devralan Denizlispor'da yönetim futbolculara prim dopingi yaptı.

05 Mart 2019, Salı 12:38
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Denizlispor'a prim dopingi

Bu hafta Ümraniyespor ile evinde karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlı futbolculara 15'er bin TL galibiyet primi yatırılacağı öğrenildi. Kurmaylardan gelen haberle büyük mutluluk yaşayan oyuncuların, Ümraniyespor maçında 3 puan sözü verdiği bildirildi. 

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, taraftarın desteği ile bir galibiyete daha imza atacaklarını dile getirdi. Ümraniye'nin ardından Afyonspor deplasmanına çıkacaklarını ifade eden Fırat, "Bu iki maçta alacağımız sonuç ligi şekillendirecek. Bu karşılaşmaları kazanırsak artık güzel şeyleri konuşmaya başlarız" diye konuştu. 

Öte yandan Ege ekibinde cezasını tamamlayan Recep Niyaz, Ümraniye maçında oynayacak. 

DHA


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