"Boluspor maçı geride kaldı, önümüze bakacağız" diyen Şahin, "Rakibimiz 29 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde. Giresunspor, geçen hafta Karabükspor ile berabere kaldı. Bizimle oynayacakları maçı mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Sahalarında direnç gösterecekler. Çok dikkatli oolmalıyız" dedi.

Konum itibariyle hedef takım oldukları vurgusunu yapan Şahin, "Denizlispor'un her rakibi ligde bulunduğu konum itibariyle daha konsantre olmuş bir şekilde mücadele ediyor. Giresunspor da bize karşı aslan kesilecektir. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Elbet kolay maç olmayacak ama kazanmak istiyoruz. Artık kaybedilen puanların telafisi olmayabilir. Kalan 5 haftada en az 3 maçı kazanarak Süper Lig'e yıllar sonra tekrar yükselebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı Ziya Alkurt dışında eksik bulunmuyor.

DHA