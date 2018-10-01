Denizlispor’a 20 yaşında yönetici oldu

Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Üstek’in 20 yaşındaki oğlu Muhammed Üstek, yeşil-siyahlıların en genç yöneticisi unvanına sahip oldu.

Genç yönetici Muhammed Üstek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Küçük yaşlardan bu yana sporun içinde olan genç yönetici, hedefinin "spor hukuku" alanında kendisini geliştirmek olduğunu söyledi.

Bu görevi kendisine layık gören kulüp başkanı babası Mustafa Üstek’e teşekkür eden oğul Üstek, şunları söyledi:

"Çocukluğumdan bu yana hayalimin ilk basamağına ulaştım. Genç olmama rağmen yönetimde aktif olacağıma inanıyorum. Takımımızın en iyi yerlere gelmesi için maddi ve manevi olarak elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sporu ve futbolu çok seviyorum. Spor alanında ciddi bağlantılarım var. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yurt dışı bağlantılarımı da kullanıp kendimi tam olarak geliştireceğim. Tam donanımlı bir spor hukukçusu ve aynı zamanda adından söz ettirecek, genç, modern, futbolu seven ve yürüten bir başkan olmak istiyorum."

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Mustafa Üstek de oğlunun spor yöneticiliğine çok hevesli ve çok istekli olduğunu belirterek, "Kendisinden verim alacağımızı düşünüyorum. Ona güveniyorum. İleride belki de başkan bile olabilir, neden olmasın." diye konuştu.