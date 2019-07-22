Denizli'den Hallberg atağı

Yeşil-Siyahlı ekip dış transferde Thiago Lopes, Cristian Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko’yu kadrosuna katmıştı. Denizli ekibinin önceki sezon Kalmar FF’de oynayan orta saha oyuncusu Herman Hallberg’i de renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Gençlerbirliği’nden ayrılan Claro’yu şehre getiren, ancak anlaşma sağlayamayan Horozlar’ın stoper için de arayış içerisinde olduğu edinilen bilgiler arasında.