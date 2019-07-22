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Spor Haberleri Yukatel Denizlispor Denizli'den Hallberg atağı

Denizli'den Hallberg atağı

Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

22 Temmuz 2019, Pazartesi 08:21
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Denizli'den Hallberg atağı

Yeşil-Siyahlı ekip dış transferde Thiago Lopes, Cristian Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko’yu kadrosuna katmıştı. Denizli ekibinin önceki sezon Kalmar FF’de oynayan orta saha oyuncusu Herman Hallberg’i de renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Gençlerbirliği’nden ayrılan Claro’yu şehre getiren, ancak anlaşma sağlayamayan Horozlar’ın stoper için de arayış içerisinde olduğu edinilen bilgiler arasında.

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