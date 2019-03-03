Denizlispor zirveye kondu

Osmanlıspor'un sahasında Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenildiği haftayı çok iyi değerlendiren yeşil-siyahlılar Başkent temsilcisine 3 puan fark attı. Bu sezon toplam 15. galibiyetini elde eden Ege temsilcisi 50 puana yükselerek bitime 10 hafta kala Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmayı başardı. Osmanlıspor yenilgisini telafi ettiklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" diye konuştu.

Zorlu bir deplasmana çıktıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Geçen hafta yaşadığımız puan kaybını mutlaka telafi etmemiz gerekiyordu. Karşılaşmaya çok iyi başlayıp goller bulduk. Devre arasına 2-0 önde girmemize rağmen, gereken uyarıları takıma yaptım. Ancak son dakikalarda saçma diyebsileceğimiz bir gol yedik, strese girdik. Eğer karşılaşmayı böyle avantajlı bir durumdayken kazanamasaydık, kimseye anlatacak bir sözümüz olmazdı. Futbolda konsantrasyonu bozmayınca kolay kolay kaybetmezsiniz. Hatalarımızı en aza indireceğiz. Artık her maç çok zorlu geçecek. Yeniden zirvede yer almak oldukça mutluluk verici" dedi. Denizlispor gelecek hafta Ümraniyespor'la evinde oynayacak.

KEHİNDE'DEN RESİTAL

DENİZLİSPOR'un devre arasında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Lanre Kehinde, Elazığspor deplasmanında kahraman oldu. Ligin 20. haftasında oynanan Hatayspor maçında 89. dakikada ağları sarsıp takımına 1 puan kazandıran, ardından maç bitiminde soyunma odasında babasının ölüm haberini alan tecrübeli futbolcu, acısını bir kenara atıp yeşil-siyahlılara faydalı olmaya başladı. Elazığspor maçında attığı 2 gol sonrası babasının resmini bastırdığı tişörtle poz veren Nijeryalı santrforu takım arkadaşları da bağrına bastı. Denizlispor formasıyla toplam 3. golünü atan Kehinde kalan 10 haftada teknik direktör Yücel İldiz'in önemli kozlarından biri olacağını kanıtladı.

DHA