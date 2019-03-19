Denizlispor yönetiminden takıma büyük jest

Kalan 7 haftada Süper Lig için geri sayıma geçen kurmaylar, Afyonspor galibiyetinin primlerini 15'şer bin TL'den 25'şer bin TL'ye yükseltti. Yönetimden gelen müjdeyle büyük sevinç yaşayan futbolcular şampiyon olacaklarını yinelerken, primlerin sezon sonuna kadar yüksek tutulacağı ifade edildi.

Futbolcuların, sergiledikleri oyunla bu primi sonuna kadar hak ettiklerini belirten başkan yardımcısı Engin Şahin, "Ligin bitimine çok az bir zaman kaldı. Takımımız çok iyi durumda, yeter ki önümüzdeki maçları da kayıpsız geçelim ve özlediğimiz Süper Lig'e yükselelim" diye konuştu.

Şahin, iç sahada oynanacak Altay müsabakasının hazırlıklarına cuma günü başlayacaklarını belirterek, "Lige verilen ara bize çok yarayacak. Takımımız hem dinlenecek hem de maç gününe kadar eksik yönlerini gidermek için uzun bir çalışma fırsatı bulacak" dedi.

DHA



